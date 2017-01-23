Протестующие захватили пункт въезда на границе Мексики с США

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Митингующие против роста цен на бензин в Мексике установили контроль над одним из самых загруженных пограничных пунктов для въезда между США и Мексикой.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, около 50 демонстрантов заняли проход в районе Отай Меса (Otay Mesa), который соединяет американский город Сан-Диего и мексиканскую Тихуану.

По словам протестующих, после этого сотрудники таможенной службы покинули свои рабочие места, что позволило автомобилистам и демонстрантам из США пересечь границу с Мексикой. Многие из водителей сигналили демонстрантам, тем самым выражая им свою поддержку.

Похожая демонстрация проходила и в другом пункте въезда — в районе Сан Исидро (San Ysidro). Из-за протестов движение автотранспорта было затруднено на протяжении нескольких часов.

Как отмечает агентство, данные демонстрации никак не связаны с избранием президентом США Дональда Трампа и его вступлением в должность. Это уже не первые протесты против повышения цен, проходящие в районе границы двух стран за этот месяц. Ранее в результате беспорядков на протестах погибли шесть человек.