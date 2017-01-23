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    В мире

    В Белфасте совершено вооруженное нападение на полицейского

    (обновлено: )11
    Неизвестные на машине открыли огонь по полицейскому патрулю на заправочной станции в Белфасте. Полицейский был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.
    Скорая в Ирландии
    flickr.com/Greg Clarke

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные ранили полицейского в столице Северной Ирландии, власти квалифицируют это нападение как теракт, сообщает газета Guardian.

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    Как пишет издание, неизвестные на машине открыли огонь по полицейскому патрулю на заправочной станции в Белфасте. Полицейский был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

    Полицейская федерация назвала нападение терактом, добавив, что их мысли обращены к пострадавшему и его семье.

    Как следует из сообщения полиции, опубликованном в микроблоге Twitter, стражи порядка задержали 36-летнего мужчину по подозрению в совершении атаки, ведется расследование.

    Как отмечает газета, нападение произошло на фоне предстоящих выборов.

    Ранее сообщалось, что экс-заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин Макгиннес, представлявший в коалиционном правительстве вторую по величине партию "Шинн Фейн", объявил, что из-за болезни не возглавит партию на предстоящих 2 марта выборах в региональную Ассамблею.

    В начале января 66-летний Макгиннес ушел в отставку с поста заместителя первого министра. У партии, руководители которой в прошлом принадлежали к террористической группировке Ирландская республиканская армия, была возможность найти Макгиннесу замену и предотвратить выборы, но она отказалась. В результате правительство региона не смогло продолжать свою работу, и были объявлены парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован региональный кабинет министров. Нынешний парламент будет распущен 26 февраля.

    Историческим событием в кровавой истории Северной Ирландии стало создание в 1998 году Североирландской Ассамблеи, последовавшее за историческим Соглашением Страстной пятницы о мирном урегулировании в Ольстере. Начавшая работу Ассамблея и сформированное ею региональное правительство приостановили свою работу в 2002 году в связи со скандалом вокруг якобы продолжавшейся деятельности Ирландской республиканской армии.

    В 2006 году Ассамблея возобновила свою деятельность. Это стало возможным после того, как долгое время остававшиеся злейшими врагами лидеры партий, победивших на выборах — Демократической юнионистской партии и "Шинн Фейн", договорились начать формирование совместной администрации Ольстера. С тех пор Северной Ирландии пришлось пережить несколько политических кризисов, свидетельствующих о том, что противостояние DUP и "Шинн Фейн" не ослабевает.

    Ранее сообщили, что по меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио в штате Техас.

     

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