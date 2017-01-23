Контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Контрразведка США провела расследование "контактов" между советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майклом Флинноми и представителями России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источников.

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Ранее одной из новостных тем в США стала информация об общении будущего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ряд американских политиков выразили опасения и обеспокоенность в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против России. Российское посольство в Вашингтоне комментировать контакты с командой Трампа отказалось.

Как пишет издание, на данный момент точно неизвестно, когда контрразведка начала расследование, выявило ли она "разоблачающие улики" и продолжается ли расследование до сих пор. По данным газеты, это расследование направлено на выявление природы "контактов" Флинна с представителями российской власти, а также были ли такие "контакты" противозаконными.

Отмечается, что предметом расследования стал не только разговор Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, но и более ранние контакты советника Трампа с представителями РФ.

Пресс-секретарь новой администрации США Шон Спайсер сообщал, что соответствующий разговор состоялся 28 декабря. По его словам, стороны обсудили подготовку телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации, которая состоялась 20 января.

В воскресенье представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что в Белом Доме "совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что МИД РФ не комментирует ежедневные рабочие контакты российской стороны с коллегами из США или других стран. По его словам, в США спекулятивно обыгрывают тему контактов российских представителей с командой президента США Дональда Трампа и запугивают себя "российской угрозой".