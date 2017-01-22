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    Число погибших при крушении поезда в Индии приблизилось к 40

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    Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.
    Крушение поезда в Индии
    financialexpress.com

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в аварии поезда на востоке Индии возросло до 39 человек, сообщает агентство IANS.

    Ранее сообщалось о 36 погибших и 50 раненых.

    Крушение поезда в Индии
    thenews.com.pk
    Крушение поезда в Индии

    Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших.

    В ноябре минувшего года в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна, в результате погибли 149 человек. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек. Недавно в деле по расследованию этого инцидента появились новые данные, и полиция проверяет версию теракта.

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