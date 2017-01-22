Премьер Британии посетит Вашингтон на следующей неделе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Вашингтон на следующей неделе, заявил в воскресенье пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер.

При этом он не сказал, когда точно состоится визит, назвав сразу две даты, — 26 и 27 января.

"Президент поприветствует первого иностранного лидера в этот четверг, когда Тереза Мэй из Великобритании приедет в Вашингтон в пятницу", — сказал Спайсер.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС. Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".