наверх
21.01.201704:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

    (обновлено: )22
    За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию страны, предполагающих переход на президентскую форму правления.

    Политолог Юрий Бочаров
    Sputnik Азербайджан
    Как израильский газ подружит Турцию с Кипром

    За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение.

    "Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом", — заявил, обращаясь к парламентариям, премьер Турции Бинали Йылдырымю

    Читайте также: Предел некомпетентности. Как Украина потеряла геополитических друзей и $3,7 млрд

    Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

    Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

    Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

    Смотрите также: Драка турецких депутатов из-за конституции

    Для вынесения конституционных поправок на референдум было необходимо получить поддержку 330 из 550 депутатов парламента. Депутаты от ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосовали за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

    Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украине нужно принять новую Конституцию

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Оплата коммунальных платежей
    Экономика Украины. Падение гривны