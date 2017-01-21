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    Сенат утвердил Келли в должности министра внутренней безопасности США

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (574)

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    Кандидатуру Джона Келли в конце прошлого года выдвинул Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. До рассмотрения кандидатуры полным составом сената ее одобрил профильный комитет.
    Министр внутренней безопасности США Джон Келли
    Wikipedia

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в пятницу утвердил Джона Келли в должности министра внутренней безопасности (МВБ).

    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP
    Дональд Трамп и его молодая команда

    За него проголосовали 88 сенаторов, против 11.

    Кандидатуру Келли в конце прошлого года выдвинул Дональд Трамп, который ранее в пятницу вступил в должность президента США. До рассмотрения кандидатуры полным составом сената ее одобрил профильный комитет.

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    Келли прослужил в ВМС США более 40 лет.

    Ранее сенат утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.

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