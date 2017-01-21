Сенат утвердил Келли в должности министра внутренней безопасности США

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в пятницу утвердил Джона Келли в должности министра внутренней безопасности (МВБ).

За него проголосовали 88 сенаторов, против 11.

Кандидатуру Келли в конце прошлого года выдвинул Дональд Трамп, который ранее в пятницу вступил в должность президента США. До рассмотрения кандидатуры полным составом сената ее одобрил профильный комитет.

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Келли прослужил в ВМС США более 40 лет.

Ранее сенат утвердил Джеймса Мэттиса в должности министра обороны США.