Бывший президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Советник избранного президента Гамбии Маи Ахмад Фати подтвердил, что бывший президент Яйя Джамме согласился уйти в отставку и покинуть страну, сообщает агентство Рейтер.

Как сообщается, Фати подтвердил верность размещенного в Twitter заявления нового президента Адамы Барроу, в котором он сообщил об отставке Джамме.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия бывшему президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу. В четверг Барроу вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста.