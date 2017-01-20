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    Супруги Обама намерены отдохнуть после окончаний полномочий

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

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    44-ый президент США Барак Обама сообщил, что он с супругой Мишель возьмет небольшой перерыв, а после займутся развитием президентского центра в Чикаго.
    Барак Обама и супруга Мишель - последний день президентства
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Ушедший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что после окончания полномочий Обамы они намерены немного отдохнуть, а затем заняться развитием президентского центра в Чикаго.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria
    Фотоитоги 20 января: инаугурация Трампа, Рада на каникулах, мусор во Львове

    "Во-первых, мы возьмем небольшой перерыв. Мы наконец поспим, проведем время с семьей", — сказала Мишель Обама в видеоролике, размещенном на сайте организации Obama Foundation. "Возможно, нас не будет некоторое время онлайн так часто, как вы привыкли нас видеть", — добавила она.

    Ушедший президент и его супруга обратились к интернет-аудитории с призывом помочь в развитии будущего президентского центра, который планируется открыть в Чикаго. "Расскажите, каким бы вы хотели видеть этот проект и что думаете по этому поводу", — отметил Обама. По его словам, это будет один из проектов, которыми займется чета Обама после того, как покинет Белый дом.

    Президентский срок Барака Обамы закончился  20 января.

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