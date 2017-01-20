Супруги Обама намерены отдохнуть после окончаний полномочий

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Ушедший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что после окончания полномочий Обамы они намерены немного отдохнуть, а затем заняться развитием президентского центра в Чикаго.

"Во-первых, мы возьмем небольшой перерыв. Мы наконец поспим, проведем время с семьей", — сказала Мишель Обама в видеоролике, размещенном на сайте организации Obama Foundation. "Возможно, нас не будет некоторое время онлайн так часто, как вы привыкли нас видеть", — добавила она.

Ушедший президент и его супруга обратились к интернет-аудитории с призывом помочь в развитии будущего президентского центра, который планируется открыть в Чикаго. "Расскажите, каким бы вы хотели видеть этот проект и что думаете по этому поводу", — отметил Обама. По его словам, это будет один из проектов, которыми займется чета Обама после того, как покинет Белый дом.

Президентский срок Барака Обамы закончился 20 января.