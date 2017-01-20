Майкл Пенс принес присягу вице-президента США

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КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Майкл Пенс стал 48-м вице-президентом США, принеся присягу на церемонии инаугурации у Капитолия США.

Пенс, бывший губернатор Индианы, будет по должности заместителем президента Дональда Трампа и председателем сената США. При этом четко очерченных властных полномочий у вице-президента нет, за исключением необходимости заменить президента, если тот не сможет исполнять свои обязанности.

Церемонию инаугурации открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

"Мы делаем это каждые четыре года, и это пример для демократий по всему миру", — сказал Блант.

Затем молитву прочитал Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимати Долан и представители других христианских номинаций, а также раввин. Кроме того, выступает мормонский хор.

Трамп сменит Обаму на посту президента в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства.

Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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