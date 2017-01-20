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    Обама и Трамп покинули Белый дом и направились на инаугурацию

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    Сначала Белый дом покинули уходящая и будущая первая леди Мишель Обама и Меланья Трамп. Затем на отдельном лимузине отбыли вице-президент Джо Байден и будущий вице-президент Майк Пенс.
    Обама и Трамп покидают Белый дом
    скриншот RT / YouTube

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп с супругами покинули Белый дом и направились на церемонию инаугурации Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

    Экс-президент США Джордж Буш-младший прибыл на инаугурацию Трампа
    канал "3,829,761 views" в YouTube
    Прибытие Джорджа Буша-младшего на инаугурацию Трампа

    Сначала Белый дом покинули уходящая и будущая первая леди Мишель Обама и Меланья Трамп. Затем на отдельном лимузине отбыли вице-президент Джо Байден и будущий вице-президент Майк Пенс.

    Затем на крыльцо вышли Обама и Трамп с серьезными лицами, без улыбок. Обама отсалютовал караулу, а Трамп, который еще не стал верховным главнокомандующим, от салюта воздержался. После этого Обама и Трамп в одной машине направились на Капитолий.

    Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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