Обама и Трамп покинули Белый дом и направились на инаугурацию

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп с супругами покинули Белый дом и направились на церемонию инаугурации Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала Белый дом покинули уходящая и будущая первая леди Мишель Обама и Меланья Трамп. Затем на отдельном лимузине отбыли вице-президент Джо Байден и будущий вице-президент Майк Пенс.

Затем на крыльцо вышли Обама и Трамп с серьезными лицами, без улыбок. Обама отсалютовал караулу, а Трамп, который еще не стал верховным главнокомандующим, от салюта воздержался. После этого Обама и Трамп в одной машине направились на Капитолий.

Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.