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    Первый товарный поезд из Китая прибыл в Лондон

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    Поезд East Wind отправился из города Иу в китайской провинции Чжэцзян 3 января и прибыл в Лондон, преодолев за это время расстояние, равное практически восьми тысячам километров.

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Первый товарный поезд из Китая после 17 дней в пути прибыл в столицу Лондон, пишет газета Independent.

    Райвис Вецкаганс
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    Поезд East Wind отправился из города Иу в китайской провинции Чжэцзян 3 января и прибыл в Лондон, преодолев за это время расстояние, равное практически восьми тысячам километров. По пути он пересек границы десяти стран.

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    Состав доставил в Лондон 34 контейнера с товарами общего потребления на сумму примерно пять миллионов долларов. Как отмечает газета, новый путь транспортировки товаров будет способствовать развитию торговли между странами.

    Ранее  Мининфраструктуры заявили, что "Укрзализныця" намерена запустить поезд в Вену (Австрия). 

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