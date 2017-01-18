Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с РФ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама в среду, 18 января, проводит свою заключительную пресс-конференцию на посту главы государства.
Он в частности заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией.
"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — сказал он.
По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества".
Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.
Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.