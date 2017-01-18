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    В мире

    Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с РФ

    Тема:

    Смена власти в США (483)

    (обновлено: )48
    По словам Обамы, США "способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества". Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.
    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама в среду, 18 января, проводит свою заключительную пресс-конференцию на посту главы государства.

    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Канал "Голос Америки" на Youtube
    Итоговая пресс-конференция Барака Обамы

    Он в частности заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией.

    "Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — сказал он.

    По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества".

    Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.

    Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

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