Обама заявил, что стремился к конструктивным отношениям с РФ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама в среду, 18 января, проводит свою заключительную пресс-конференцию на посту главы государства.

Он в частности заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией.

"Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства", — сказал он.

По словам Обамы, "мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества".

Он также упомянул о том, что США способствовали улучшению российской экономики.

Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом США станет избранный в ноябре Дональд Трамп.