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    Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован

    (обновлено: )15
    Состояние экс-главы Белого Дома оценивается как стабильное, он "чувствует себя нормально". Он также добавил, что Буша-старшего должны выписать через несколько дней.
    Экс-президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в одну из больниц штата Техас, сообщил в среду телеканал KHOU 11 со ссылкой на представителя политика Джина Бекера.

    По словам Бекера, состояние экс-главы Белого Дома оценивается как стабильное, он "чувствует себя нормально". Он также добавил, что Буша-старшего должны выписать через несколько дней.

    При этом Бекер отказался называть причину госпитализации.

    Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989 — 1993 годах.

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