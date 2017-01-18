Имущество семьи Обамы вывозят из Белого дома. Появились фото

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Имущество семьи 44-го президента США Барака Обамы начали вывозить из Белого дома в Вашингтоне в особняк, который также находится в американской столице.

Фото особняка и процесса перевозки вещей в него в своем Тwitter опубликовала Бетси Кляйн, продюсер канала CNN.

@betsy_klein Имущество семьи Барака Обамы перевозят в особняк в Вашингтоне

Отметим, еще в ноябре 2016 года СМИ сообщали, что Обама с семьей после ухода с президентского поста будет жить в доме, который принадлежит бывшему пресс-секретарю Белого дома (во время президента Билла Клинтона) Джо Локхарту.

@betsy_klein Имущество семьи Барака Обамы перевозят в особняк в Вашингтоне

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.