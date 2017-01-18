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    Имущество семьи Обамы вывозят из Белого дома. Появились фото

    Тема:

    Смена власти в США (464)

    (обновлено: )57
    Американские СМИ ужес сообщали, что Барак Обама с семьей после ухода с президентского поста будет жить в доме, который принадлежит бывшему пресс-секретарю Белого дома (во время президента Билла Клинтона) Джо Локхарту.
    Имущество семьи Барака Обамы перевозят в особняк в Вашингтоне
    @betsy_klein

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Имущество семьи 44-го президента США Барака Обамы начали вывозить из Белого дома в Вашингтоне в особняк, который также находится в американской столице.

    Фото особняка и процесса перевозки вещей в него в своем Тwitter опубликовала Бетси Кляйн, продюсер канала CNN.

    @betsy_klein
    Имущество семьи Барака Обамы перевозят в особняк в Вашингтоне

    Отметим, еще в ноябре 2016 года СМИ сообщали, что Обама с семьей после ухода с президентского поста будет жить в доме, который принадлежит бывшему пресс-секретарю Белого дома (во время президента Билла Клинтона) Джо Локхарту.

    @betsy_klein
    Имущество семьи Барака Обамы перевозят в особняк в Вашингтоне

    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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