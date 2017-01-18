Большинство американцев верят, что РФ вмешивалась в выборы в США - опрос

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Большинство американцев верят в то, что РФ вмешивалась в ход президентских выборов в США, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal.

Результаты опроса CNN и ORC показали, что более половины американцев считают, что на исход президентских выборов в США не повлияла публикация информации, добытой посредством хакерских атак на сервера Демократической партии. При этом опрос Pew Research Center свидетельствует о том, что большинство американцев поверили в многочисленные обвинения спецслужб и СМИ в адрес России относительно "вмешательства в выборы" и в целом поддерживают санкции.

Участникам опроса NBC и WSJ предложили ответить на вопрос: "Вмешивалась ли Россия в выборы посредством хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии?". 51% респондентов ответили, что верят, 36% — не верят. Отмечается, что среди тех, кто считает РФ виновной, большинство избирателей кандидата от демократов Хиллари Клинтон. При этом 70% опрошенных среди тех, кто верит во вмешательство РФ, полагают, что хакерские атаки повлияли на исход выборов и 26% — что не повлияли. Отмечается, что 86% избирателей Трампа не верят в то, что вмешательство в выборы повлияло на его успех.

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Результаты исследования также показали, что 33% опрошенных считают отношения Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным "слишком дружескими", 34% респондентов придерживаются обратного мнения.

Телефонный опрос, в котором приняли участие 1000 человек, проводился с 12 по 15 января. Средняя погрешность в исследовании составляет примерно 3,1 процентных пункта.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.