Мир бы рухнул без реакции Вашингтона на события вокруг Крыма - Родс

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Если бы США не стали реагировать на события вокруг Крыма, мир бы рухнул, заявил заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс.

"Когда произошел захват территории иностранного государства, мы несли ответственность за организацию ответа на этот шаг. Без этого мир бы рухнул", — сказал он, имея в виду присоединение Крыма к России.

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Родс при этом признал, что США уважают право России на собственные интересы.

По его словам, "США много сделали" вместе с Россией, когда президентом был Дмитрий Медведев. "Мы достигли нового договора по СНВ, мы поддержали вступление РФ в ВТО, мы отменили действие поправки Джексона-Вэника", — сказал он.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Ранее внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.