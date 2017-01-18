WikiLeaks назвал победой смягчение приговора для информатора Мэннинга

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Скандальный сайт WikiLeaks назвал смягчение в США приговора для своего информатора Брэдли Мэннинга, признанного судом в 2015 году женщиной и взявшему имя Челси, победой.

Ранее уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks американскому военному Брэдли Мэннингу.

"ПОБЕДА: Обама смягчил приговор Челси Мэннинг с 35 лет (тюремного заключения — Ред.) до 7. Сейчас дата освобождения — 17 мая", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.

В феврале 2015 года стало известно, что Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен в место отбывания наказания. Заявление Мэннинга серьезно осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.

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Ранее сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США в случае, если ее власти помилуют информатора ресурса — бывшего американского военного Брэдли Мэннинга.