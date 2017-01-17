наверх
17.01.201723:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Антонио Таяни избран новым главой Европарламента

    (обновлено: )24811
    Как сообщил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц, новым главой Европарламента избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни.
    Антонио Таяни
    wikipedia

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Во вторник, 17 января, новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге был избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни.

    Министр иностранных дел России Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Штайнмайер: я констатирую кризис в Евросоюзе

    Читайте также: Кандидаты на пост главы Европарламента: "народник", социалист, либерал

    Об этом сообщил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц.

    В ноябре он объявил об уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

    "Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.

    Напомним, в ноябре председатель Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что уходит с поста и возглавит избирательный список СДПГ в Северном Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Флаг США
    Смена власти в США
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину