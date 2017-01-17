Антонио Таяни избран новым главой Европарламента

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Во вторник, 17 января, новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге был избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни.

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Об этом сообщил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц.

В ноябре он объявил об уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.

Напомним, в ноябре председатель Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что уходит с поста и возглавит избирательный список СДПГ в Северном Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.