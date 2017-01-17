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    Опознаны тела 37 погибших при крушении самолета под Бишкеком

    Тема:

    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком (21)

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    Представитель правительства отметил, что все опознанные накануне тела граждан Киргизии уже забрали родственники погибших для захоронения. Как отмечается, опознаны 37 тел, среди них 17 детей.
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    knews.kg

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Опознаны тела 37 погибших при крушении турецкого грузового самолета, который накануне утром упал на поселок вблизи международного аэропорта "Манас" Бишкека. Об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер правительства Мухамметкалый Абулгазиев.

    Место крушения грузового Boeing под Бишкеком с высоты птичьего полета. Видео
    Канал Ruptly TV
    Место крушения грузового Boeing под Бишкеком с высоты птичьего полета

    Смотрите также: Авиакатастрофа под Бишкеком: на месте инцидента

    "Опознано 37 тел, среди них 17 детей", — сказал Абулгазиев. По его словам, медики восстановили пять тел из полученных накануне фрагментов, доставленных с места авиакатастрофы.

    Представитель правительства отметил, что все опознанные накануне тела граждан Киргизии уже забрали родственники погибших для захоронения.

    Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.

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