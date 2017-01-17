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    Нетаньяху заявил, что намерен "многие годы" руководить Израилем

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    Премьер Израиля утверждает, что кампания в местных СМИ с регулярной публикацией материалов, имеющих отношение к следствию, призвана подтолкнуть правоохранительную систему к предъявлению ему официальных обвинений.
    Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен "еще многие годы" руководить страной, несмотря на начатое в отношении него расследование.

    После двух продолжительных допросов он продолжает настаивать на беспочвенности подозрений в получении дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов и говорит о развернутой против него "грандиозной кампании в СМИ, цель которой – свергнуть… правительство".

    Петр Порошенко
    Коллаж РИА Новости Украина
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    "Я намерен возглавлять (партию) "Ликуд" и государство еще многие годы, с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", — сказал Нетаньяху, выступая перед однопартийцами, которые ответили ему аплодисментами.

    Нетаньяху принадлежит рекорд беспрерывного пребывания на посту премьер-министра Израиля. Вождь местных правых возглавляет свое третье подряд и четвертое в карьере правительство, без пауз работая в этом качестве с начала 2009 года.

    Нетаньяху утверждает, что кампания в местных СМИ с регулярной публикацией материалов, имеющих отношение к следствию, призвана подтолкнуть правоохранительную систему к предъявлению ему официальных обвинений. Если это произойдет, то ему, по сложившейся в стране традиции, придется подать в отставку.

    "В этой спланированной кампании участвуют представители прессы, которые выступают не только в роли журналистов, но и следователей, судей и палачей. То, что мы видим, — это не редакционная политика, а публичная расправа", — сказал Нетаньяху.

    "Я же, естественно, не могу реагировать и представить общественности истинную картину событий, показав, что никакого нарушения закона не было", — добавил он.

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    "В демократической стране власть меняют на избирательных участках, а не в ходе запланированного давления на генерального прокурора и правоохранительную систему", — сказал Нетаньяху.

    Помимо получения подарков от израильских и иностранных бизнесменов, премьера подозревают в попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов об условиях благосклонного освещения деятельности правительства в принадлежащих ему изданиях.

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