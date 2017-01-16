Могерини: ЕС проводит собственную политику, США на нее не влияют

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Евросоюз проводит собственную независимую политику, на которую США не влияют, но стороны, безусловно, объединяют общие интересы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы ждем (от администрации избранного президента США Дональда Трампа – ред.) партнерства, основанного на общих интересах с США. Европейский союз проводит собственную твердую, независимую и решительную политику, которая не определяется нигде в другом месте, кроме тех мест, где проходят заседания европейских институтов — в Брюсселе или других местах, где проводятся наши неформальные заседания. Мы всегда рады быть в хорошей компании, но мы сами определяем нашу политику", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов по окончании встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС.

При этом Могерини заявила, что мнения ЕС и США по ряду вопросов могут расходиться, "как это было в прошлом и может происходить в будущем".

Глава европейской дипломатии сообщила, что вопрос о выработке политической линии ЕС в отношении новой администрации США не входил в повестку дня министерской встречи в Брюсселе.

Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новое американское правительство пока не выработало общей политической линии.