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    Могерини: ЕС проводит собственную политику, США на нее не влияют

    Тема:

    Смена власти в США (443)

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    По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, ЕС союз проводит собственную твердую, независимую и решительную политику, которая не определяется нигде в другом месте, кроме тех мест, где проходят заседания европейских институтов.
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Евросоюз проводит собственную независимую политику, на которую США не влияют, но стороны, безусловно, объединяют общие интересы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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    "Мы ждем (от администрации избранного президента США Дональда Трампа – ред.) партнерства, основанного на общих интересах с США. Европейский союз проводит собственную твердую, независимую и решительную политику, которая не определяется нигде в другом месте, кроме тех мест, где проходят заседания европейских институтов — в Брюсселе или других местах, где проводятся наши неформальные заседания. Мы всегда рады быть в хорошей компании, но мы сами определяем нашу политику", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов по окончании встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС.

    При этом Могерини заявила, что мнения ЕС и США по ряду вопросов могут расходиться, "как это было в прошлом и может происходить в будущем".

    Глава европейской дипломатии сообщила, что вопрос о выработке политической линии ЕС в отношении новой администрации США не входил в повестку дня министерской встречи в Брюсселе.

    Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новое американское правительство пока не выработало общей политической линии.

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