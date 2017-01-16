Нефть дешевеет на опасениях глобального переизбытка на рынке

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник, так как инвесторы сомневаются в готовности нефтепроизводителей следовать пакту ОПЕК и в решении проблемы с глобальным переизбытком сырья на рынке.

По состоянию на 19.20 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,07% — до 55,41 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17% — до 52,28 доллара за баррель.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи. Сомнения также вызывает тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее.

"Сокращения производства странами ОПЕК и не входящими в организацию государствами только начались, и понадобится время, чтобы реакция на это соглашение появилась. Мы действительно не ожидаем, что цены на нефть вырастут гораздо выше в первом квартале 2017 года", — приводит Рейтер мнение сырьевого аналитика банка SEB Бьярна Шильдропа (Bjarne Schieldrop).

Слегка поддерживает стоимость нефти от большего снижения прогноз Международного валютного фонда по средней цене на нефть на 2017 год. Организация повысила прогноз на 0,6 доллара — до 51,2 доллара за баррель. В следующем году фонд ожидает среднюю цену на нефть на уровне 53 доллара за баррель. Прогноз фонд объясняет "повышением цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения", а также лучшими перспективами роста в экономике Китая.