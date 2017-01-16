Парламент Турции принял в I чтении переход к президентской форме правления

Hakan Goktepe/Prime Minister's Press Office/Handout via REUTERS

АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. Турецкий парламент принял в первом чтении законопроект о конституционной реформе, предполагающей переход к президентской форме правления, сообщает агентство Anadolu.

Обсуждение 18 статей законопроекта продолжалось с 9 января и вызвало ожесточенные споры среди депутатов, порой доходящие до потасовок и драк.

Проект изменений в основной закон о введении президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

После окончательного принятия поправок парламент Турции вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как оппозиционные левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против. НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении установить единоличную власть.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.