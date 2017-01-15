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В Париже проходит конференция по палестино-израильскому урегулированию

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На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (472)

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Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро подчеркнул, что концепция существования двух независимых государств - Палестины и Израиля - находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить, что лишний раз доказывает принятая в конце декабря Советом Безопасности ООН резолюция 2334.
Флаг Франции
flickr.com/Simon

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Париже в воскресенье началась Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию.

Яков Кедми
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Яков Кедми: что в резолюции ООН по Израилю

"Нас сегодня здесь так много, потому что мы осознаем остроту ситуации", — заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, обращаясь к представителям около 70 стран, принимающих участие во встрече.

Министр подчеркнул, что концепция существования двух независимых государств — Палестины и Израиля — находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить, что лишний раз доказывает принятая в конце декабря Советом Безопасности ООН резолюция 2334, призывающая Израиль прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

По словам Эйро, главные цели конференции: решительно заявить о том, что концепция двух государств является единственно возможным решением по выходу из кризиса, подтвердить готовность международного сообщества внести конкретный вклад в создание условий для организации прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, а также наметить программу действий в этом направлении на ближайшие месяцы.

К участию в международной конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". С Аббасом, который поддержал французскую инициативу, не исключив, что это, может быть, "последняя возможность найти решение для двух стран", Олланд встретится в Париже в ближайшие недели.

Россию на конференции в Париже представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.

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