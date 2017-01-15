Мэр Нью-Йорка и американские звезды выйдут с протестом против Трампа

KENA BETANCUR/AFP

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, а также ряд знаменитостей, среди которых актер Марк Руффало, кинорежиссер Майкл Мур и актриса Рози Перес, планируют присоединиться к протесту против избранного президента США Дональда Трампа в канун его инаугурации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Читайте также: Наследие Обамы, Трамп и Украина. Оценки экспертов

"Мы сообщаем Вашингтону, что мы будем бороться с дискриминацией и пагубными политическими решениями на каждом этапе, сегодня, завтра и каждый день", — заявил Марк Руффало.

Организаторы марша ожидают, что тысячи жителей Нью-Йорка примут участие в мероприятии, которое пройдет у здания отеля Trump International Hotel and Tower.

Ранее сообщалось, что многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице Вашингтоне 20 января для срыва инаугурации избранного президента.