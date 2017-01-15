Представитель Трампа опроверг данные о встрече с Путиным - СМИ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Представитель Трампа опроверг сообщение издания Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, передает агентство Блумберг.

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Как заявил чиновник, эта информация является "стопроцентной ложью".

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.