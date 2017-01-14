Спецслужбы ФРГ обвинили РФ в подрыве отношений между Европой и США - СМИ

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Россию в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе.

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Как пишет Der Spiegel, это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen — "Психологические операции").

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии РФ, была похищена и изнасилована арабскими беженцами, сообщает Deutsche Welle.

Также в докладе говорится, что BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года.

Как сообщалось ранее, комитет по разведке сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США, в том числе изучит возможные связи избранного президента Дональда Трампа с Москвой, свидетельствует заявление главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Бурра.