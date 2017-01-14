В Китае столкнулись почти 20 автомобилей, погибли 6 человек

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. ДТП с участием 19 автомобилей произошла в провинции Гуандун на юге Китая, в результате чего погибли шесть человек, еще 15 пострадали, передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что авария произошла в 9.29 по местному времени на шоссе в районе городе Цинъюань.

После столкновения несколько машин загорелись. В настоящий момент продолжается спасательная операция. Причина ДТП не сообщается.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Черновцы.