Обама продлил на год санкции против Кубы

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год действие санкций в отношении Кубы, связанных с необходимостью сдерживать массовую миграцию из этой страны.

"Я счел необходимым продлить действие режима чрезвычайной ситуации против Кубы, а также положения, связанные с регулированием передвижения морских судов" в отношении Кубы", — говорится в письме Обамы на имя руководителей американского конгресса.

Там отмечается, что "массовая миграция с Кубы угрожает безопасности США, представляя собой источник нестабильности в международных отношениях Соединенных Штатов".

Подчеркивается, что "неразрешенное появление кубинских судов в американских территориальных водах является нарушением закона и противоречит внешней политике США".

Кроме того, указывается, что такое же появление американских кораблей в кубинских территориальных водах причиняет ущерб внешней политике США.

Напомним, 12 декабря главы МИД стран Евросоюза подписали в Брюсселе первое в истории соглашение с Кубой о политическом диалоге и сотрудничестве.