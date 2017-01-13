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Стоимость нефти замедлила снижение на сокращении числа буровых в США

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По состоянию на 20.16 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,62% - до 55,66 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,79% - до 52,59 доллара за баррель.
Нефтяные насосы. Архивное фото
RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Мировые цены на "черное золото" в пятницу вечером слегка замедлили снижение на данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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По состоянию на 20.16 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,62% — до 55,66 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,79% — до 52,59 доллара за баррель. До выхода данных статистики цены на "черное золото" демонстрировали более выраженное снижение.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 января рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 6 штук, или на 0,90%, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук, или на 1,38%.

Количество нефтяных буровых установок впервые с конца октября (11 недель) снизилось — на 7 единиц, или на 1,32%, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, или на 0,74%, и составило 136 штук.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в четверг вечером выросли почти на 2% на сообщениях о сокращении добычи Саудовской Аравией и Ираком.

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