Дуда подписал бюджет на 2017 год, несмотря на протесты оппозиции

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о бюджете страны на 2017 год, несмотря на протесты оппозиции.

Законопроект о бюджете Польши на 2017 год стал одним из ключевых вопросов разразившегося в стране парламентского кризиса. В декабре документ был принят сеймом после того, как оппозиция заблокировала зал пленарных заседаний нижней палаты парламента.

Часть оппозиции считает голосование незаконным, поскольку оно проходило в другом помещении, не оборудованном электронной системой подсчета голосов. Также депутаты от оппозиции сомневаются в соблюдении конституционного кворума при голосовании.

В то время как протестующие в сейме депутаты настаивали на проведении повторного заседания и голосования, документ был принят сенатом большинством голосов правящей партии "Право и справедливость" и направлен на подпись президенту.

"13 января 2017 года президент РП (Республика Польша) Анджей Дуда подписал закон о бюджете на 2017 год", — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Ранее лидеры оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" заявляли, что депутаты более не будут блокировать работу сейма страны, но они по-прежнему считают закон о бюджете нелегитимным и продолжат протест в иной форме.

В качестве приемлемого варианта развития событий они называли направление документа президентом на рассмотрение Конституционного суда страны.

В свою очередь представители власти неоднократно заявляли, что истинной целью протеста оппозиции является непринятие бюджета, что создает юридические основы для роспуска сейма.