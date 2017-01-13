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Николь Кидман призвала американцев поддержать Трампа

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Смена власти в США (382)

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Австралийская актриса Николь Кидман, ранее не выражавшая своих политических взглядов, призвала поддержать избранного президента США Дональда Трампа.
Актриса Николь Кидман
RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Актриса Николь Кидман призвала американцев оставить в стороне свое раздражение и поддержать Дональда Трампа как избранного главу США, передает издание Washington Examiner.

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"Я хочу сказать, что он был избран, и мы всей страной должны поддержать президента, кто бы он ни был, потому что на этом и основывается страна", — заявила она.

Как отмечает издание, ранее актриса ярко не выражала своих политических взглядов. В день выборов в США она лишь опубликовала в одной из социальных сетей фото с мужем, на их одежду были приклеены стикеры "Я проголосовал".

Ранее стало известно о намеченном на 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента – марш знаменитостей против Трампа в Вашингтоне и других штатах США. О своем участии в нем заявили певицы Шер и Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

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