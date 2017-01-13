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Противники Трампа заявили о намерении сорвать его инаугурацию

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Смена власти в США (379)

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Организаторы акции протеста планирует заблокировать 12 КПП охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время торжественных мероприятий.
Акция протеста в Нью-Йорке против Дональда Трампа
CNN

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В американской столице Вашингтоне 20 января ожидаются многотысячные демонстрации, целью которых является срыв инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста.

Протесты в США после победы Трампа на выборах. Ситуация в Окленде
twitter.com/InsurrectNews
ВИДЕО. Окленд, охваченный протестами после победы Трампа

По данным агентства, организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.

"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство организатора Дэваида Терстона.

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После неожиданной победы Трампа на президентских выборах США 8 ноября в ряде крупных городов США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.

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