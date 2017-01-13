Противники Трампа заявили о намерении сорвать его инаугурацию

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В американской столице Вашингтоне 20 января ожидаются многотысячные демонстрации, целью которых является срыв инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста.

По данным агентства, организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.

"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует агентство организатора Дэваида Терстона.

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После неожиданной победы Трампа на президентских выборах США 8 ноября в ряде крупных городов США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.