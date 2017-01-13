Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Народный банк Китая в пятницу укрепил курс юаня к доллару на 0,34%, свидетельствуют данные регулятора.

В пятницу Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8909, что на 232 пункта ниже фиксинга четверга, когда курс юаня составил 6,9141.

Ранее регулятор заявил, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику. Также регулятор намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8 юаня за доллар, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда утвердил новое соотношение валют в корзине, 1 SDR будет весить 0,58 доллара, 0,39 евро, 11,9 иены, 1,02 юаня, 0,086 фунта стерлингов.