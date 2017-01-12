Нефть дорожает на 2% на снижении добычи Саудовской Аравией

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут почти на 2% на сообщениях о сокращении добычи Саудовской Аравией и Ираком.

По состоянию на 19.15 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,94% — до 56,17 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,67% — до 53,12 доллара за баррель.

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в рамках соглашения стран ОПЕК и не входящих в организацию государств страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день — 22-месячного минимума. По его словам, страна может сократить объем добычи еще сильнее в феврале, Он также отметил, что соглашение производителей "черного золота" поможет сбалансировать нефтяной рынок и поддержать цены.

"Цены на нефть продолжают свое ралли в четверг после того, как Саудовская Аравия объявила о сокращении производства большими темпами, чем требуется по сделке ОПЕК", — пишет газета The Wall Street Journal.

Помимо этого, росту цен на "черное золото" способствовало заявление министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби. По его словам, страна в конце января перейдет к полному выполнению соглашения по сокращению добычи нефти. Так, Ирак уже сократил производство на 170 тысяч баррелей в день, а за неделю до конца этого месяца уменьшит ее еще на 40 тысяч.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.