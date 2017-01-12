Экс-мэр Тбилиси обвинил Саакашвили в расколе партии "Единое нацдвижение"

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава обвинил бывшего президента Грузии, основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили в расколе партии, передает агентство Sputnik Грузия.

Часть лидеров "Нацдвижения", в том числе Угулава за восемь дней до съезда партии объявили о создании нового политического движения. Противоречия в партии переросли в серьезный конфликт после того, как часть руководства политической силы пошла против желания Саакашвили бойкотировать второй тур парламентских выборов в октябре 2016 года.

"Саакашвили сегодня является проблемой только для самого себя. Михаил Саакашвили – человеческая боль каждого из нас. Этот человек больше не достоин быть лидером партии, я говорю это с болью. Это не тот Михаил Саакашвили, который объединял людей и давал надежду в 2012 году", — цитирует агентство слова Угулава.

Он добавил, что разочаровался в Саакашвили после того, как тот обвинил часть лидеров "Нацдвижения" в сговоре с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.

Осенью 2016 года "Нацдвижение" раскололось на две группы, одну из которых возглавили "серый кардинал" партии, депутат Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, а вторую — "клан" семьи Ахалая, ближайших соратников Саакашвили.

Саакашвили потерял право возглавлять "Нацдвижение" в 2015 году, когда получил гражданство Украины. С июня 2015 года он был губернатором Одесской области, но в ноябре 2016 года со скандалом ушел в отставку. Он уже создал в Украине новую оппозиционную партию и потребовал отставки правительства.