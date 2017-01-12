Комитет ЕП поддержал отмену визового режима с Грузией

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Соглашение между ассамблеей и Советом Евросоюза об отмене визового режима для граждан Грузии поддержали в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, сообщает РИА Новости.

За проголосовали 42 члена парламентского комитета, против — 2.

Вместе с тем докладчица Европарламента по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль призвала в четверг Совет ЕС без промедления одобрить это политическое решение с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале.

"Я призываю Совет ЕС как можно скорее завершить внутренние технические процедуры, чтобы мы (Европарламент – ред.) смогли проголосовать на пленарной сессии в феврале и, таким образом, послать ясный и конкретный сигнал всем грузинским гражданам", — сказала Габриэль, выступая на заседании комитета ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту как институту. Ожидается, что это также произойдет в январе.

На письменный запрос РИА Новости относительно того, когда конкретно можно ожидать отмены визового режима для Грузии, докладчица Европарламента по данному вопросу Мария Габриэль не ответила.