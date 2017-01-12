КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. В Китае запретили регистрацию торговых марок с именами знаменитостей, сообщает в четверг Международное радио Китая со ссылкой на постановление верховного суда КНР.

Читайте также: Знаменитые пары, ставшие в 2016 году родителями

Уточняется, что запрет не будет распространяться на уже существующие и прошедшие регистрацию торговые марки. Согласно постановлению суда, использование имен знаменитостей в торговых марках может ввести потребителей в заблуждение и нанести вред интересам общества.

В качестве примера уже существующей такой торговой марки Международное радио Китая называет Li Ning (Ли Нин), которая была названа в честь знаменитого китайского гимнаста.

В октябре 2016 года умер известный советский и украинский астроном Клим Чурюмов. Он известен открытием в 1969 году кометы Чурюмова-Герасименко, к которой в 2014-2015 годах было приковано внимание мировых СМИ в связи.