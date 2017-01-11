США дополнили список санкций против КНДР

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министерство финансов США сообщает, что Вашингтон внес в список санкций семь чиновников КНДР и два ведомства.

В список санкций попали министерство труда и государственная комиссия по планированию. В списке чиновников — министр госбезопасности Ким Иль Нам и другие высокопоставленные чиновники.

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В отношении КНДР действуют многочисленные санкции США, в том числе по ядерной программе Пхеньяна.

В сентябре президент США Барак Обама осудил очередное ядерное испытание, которое провела Северная Корея, Вашингтон оставил за собой право предпринять ответные шаги, включая новые санкции, сообщил тогда Белый дом.