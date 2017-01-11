S&P не вернет США наивысший рейтинг в 2017 г

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) не планирует в 2017 году возвращать США наивысший суверенный кредитный рейтинг "ААА", повышению рейтинга препятствуют, в том числе, планы избранного президента страны Дональда Трампа по увеличению бюджетных расходов и сокращению налогов, заявил директор службы суверенных рейтингов S&P Мориц Кремер (Moritz Kraemer).

Агентство понизило суверенный рейтинг страны с наивысшего уровня "ААА" до нынешнего "AA+" в 2011 году. Прогноз по рейтингу в настоящее время стабильный.

Кремер объяснил свое мнение опасениями по поводу растущего бюджетного дефицита и долгов США. По его слова, крупнейшая экономика в мире не делает ничего, чтобы "рассеять эти опасения".

"Для суверенного рейтинга "ААА" мы хотели бы увидеть немного больше определенности, своего рода больше преемственности в политике", — заявил Кремер в интервью телеканалу CNBC. Он также добавил, что прогноз по суверенному рейтингу США вряд ли измениться в ближайшее время.

Заявленная Трампом ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США.

По словам Кремера, при снижении налогов и росте расходов на инфраструктуру дефицит бюджета страны и ее долги значительно вырастут. "То, что мы, вероятно, увидим — важные сокращения налогов, и, возможно, расходы на инфраструктуру и дополнительные расходы на другие программы. И это означает, при прочих равных условиях, что у нас будет больший дефицит и потенциально больший размер долга", — отметил он.