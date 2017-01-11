Ортега в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Даниэль Ортега во вторник в четвертый раз вступил в должность президента Никарагуа, чтобы руководить страной до 2022 года.

Канал Telesur транслировал торжественную церемонию инаугурации в столице страны Манагуа в присутствии многочисленных иностранных гостей, в том числе глав Тайваня, Венесуэлы, Сальвадора, Гондураса и Боливии.

В этот раз Ортега пришел к президентству не один, а вместе с супругой Росарио Мурильо, которая вступает в должность вице-президента. Ранее она занимала должность официального представителя правительства страны. На выборах в ноябре 2016 года Ортега победил в первом туре, набрав более 72% голосов. При этом Ортега имеет и поддержку большинства депутатов в парламенте страны (71 из 92 депутатов).

Ортега, которому уже 71 год, в первый раз занял президентское кресло в далеком 1985 году и правил до 1990 года. Затем ему удалось вернуться к власти лишь в 2007 году по итогам прошедших в конце предыдущего года выборов. Конституция страны не позволяла ему выдвигаться на второй срок подряд в 2011 году, однако это положение смогли обойти по решению верховного суда, которое вызвало протесты оппозиции и озабоченность международного сообщества.

При этом главная оппозиционная коалиция была серьезно ослаблена перед последними выборами ноября 2016 года рядом судебных решений. Так, в июне прошлого года основной оппозиционный лидер от Либеральной независимой партии Эдуардо Монтеалегре решением Верховного суда был исключен из нее, а на его место назначен малоизвестный политик, связанный с властями, Педро Рейес. После этого фактически распалась оппозиционная коалиция, которая могла претендовать на победу.