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Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (250)

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Сенатор Бен Кардин заявил, что законопроект "вводит дополнительные санкции против РФ за деятельность против американских интересов". По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма.
Флаг США
flickr.com/ Big Bob Burns

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 января, группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях против РФ, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

Законопроект, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против РФ за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", — сказал Кардин.

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По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

"Мы ясно заявляем, что санкции будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в (покупку — ред.) суверенного долга России", — сказал Кардин.

Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Как сообщалось ранее, сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов.

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