Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 января, группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях против РФ, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

Законопроект, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

"Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против РФ за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров", — сказал Кардин.

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По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

"Мы ясно заявляем, что санкции будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в (покупку — ред.) суверенного долга России", — сказал Кардин.

Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Как сообщалось ранее, сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов.