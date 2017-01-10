Депутат: в парламенте Бельгии 24 января обсудит отмену санкций ЕС против РФ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии 24 января собирается рассмотреть проект резолюции, призывающей власти инициировать отмену ЕС санкций против РФ, сообщил во вторник РИА Новости автор документа, депутат ассамблеи Альдо Каркаси.

"Обсуждение состоится 24 января", — сказал собеседник агентства. Проект резолюции он внес на рассмотрение комиссии нижней палаты парламента Бельгии в июле 2016 года.

По словам парламентария от оппозиционной "Народной партии" (Parti Populaire), "резолюция призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций против России". Каркасси считает, что внесением документа на рассмотрение парламента королевства "мы откроем дискуссию о санкциях, которые, в первую очередь, наносят урон бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, больше других пострадавшим в результате санкционного режима".

В документе отмечается, что Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. В проекте содержится призыв к введению санкций "против Киева, который явно нарушает свои обязательства", а Россия называется "другом и союзником" в борьбе против терроризма и террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов.