Сотрудников банка в американском штате Алабама взяли в заложники

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Неизвестный захватил заложников в банковском учреждении (кредитном кооперативе) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.

По данным телеканала, близлежащий кампус университета Алабамы закрыт в связи с ситуацией с заложниками.

Как заявила телеканалу CBS представитель городской полиции Тина Ричардсон, по меньшей мере один вооруженный человек зашел в здание кооператива около 8.30 по местному времени, еще до открытия учреждения. По предварительным данным, он планировал совершить ограбление.

"В настоящее время переговорщики пытаются установить контакт с подозреваемым", — сказала она.

По ее словам, во время инцидента в здании не было клиентов кредитного кооператива. Сколько сотрудников учреждения могут находиться в заложниках, пока неизвестно.

Как сообщалось, в Париже в начале января в одном из турагентств захватили заложников.