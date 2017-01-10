В Афинах совершено вооруженное нападение на полицейский спецназ

REUTERS/Alkis Konstantinidis

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Вооруженное нападение совершено на подразделение спецназа полиции, охранявшего штаб-квартиру партии ПАСОК в центре Афин, легкое ранение получил один полицейский, сообщает во вторник Афинское агентство новостей.

Нападение произошло в 6.18 (совпадает с киевским временем) на улице Трикуписа. Нападавший с близкого расстояния выстрелил три раза, скорее всего, из автомата Калашникова, в автобус спецназа полиции, который заступил на дежурство, сменив ночную смену.

REUTERS/Alkis Konstantinidis На месте обстрела автобуса в Афинах

Две пули пробили лобовое стекло, одна попала в стену здания. Один из полицейских получил легкое ранение, по предварительной информации, осколками, в живот и бедро. Он был госпитализирован.

Стрелявший скрылся в районе Экзархия, где расположены многие анархистские организации, сообщает агентство. Его разыскивают, пока не ясно, действовал он один или с сообщниками.

Сегодняшнее происшествие напоминает нападение на полицейских 5 января 2009 года, совершенное боевиками из "Революционной борьбы". Тогда в 3 часа ночи был обстрелян полицейский спецназ возле здания министерства культуры в районе Экзархия. Тяжелые ранения получил один полицейский. На месте происшествия были обнаружены 25 гильз от автомата Калашникова и от пистолета калибра 9 мм.

Несколько дней назад антитеррористическая служба греческой полиции задержала одну из руководительниц анархистской террористической организации "Революционная борьба" — особо разыскиваемую террористку Полу Рупу, за информацию о которой была назначена награда в один миллион евро. После ее ареста анархисты провели несколько митингов солидарности.

"Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций Госдепартамента США за обстрел американского посольства в Афинах из гранатомета в 2007 году.

Нападение на полицейского уже осудили ПАСОК и консервативная оппозиционная партия "Новая демократия". Официальный представитель ПАСОК Павлос Христидис заявил телеканалу Skai, что целью нападения было убийство, и сообщил, что лидер партии Фофи Геннимата посетит раненого в больнице.

Ранее сообщалось, что полиция Греции обезвредила предполагаемую бомбу, найденную рядом со зданием министерства труда в Афинах после полученного анонимного звонка.