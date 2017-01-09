Полиция: смерть консула РФ в Афинах наступила по естественным причинам

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Консул РФ в Афинах Андрей Маланин скончался по естественным причинам, сообщили журналистам в греческой полиции, которая ведет расследование.

В посольстве России ранее подтвердили факт кончины консула.

Консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин вечером в понедельник. Как сообщило издание "Прото тема", 55-летний дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь. Отмечалось, что дверь была закрыта на ключ изнутри.

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Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.