Голландские журналисты обжаловали решение полиции изъять улики по МH17

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Двое голландских журналистов заявили, что подали в надзорные инстанции жалобу на действия полиции, конфисковавшей у них материалы по крушению Boeing на востоке Украины.

Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.

Спеккерс сообщил РИА Новости, что правоохранители конфисковали у них фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и все записи с места авиакатастрофы.

"Протест подала Голландская ассоциация журналистов. Нам удалось добиться, чтобы доступ к данным на изъятых устройствах был заблокирован. Без решения суда получить их невозможно", — заявил журналист.

Он добавил, что считает действия полиции нарушением своих прав как журналиста.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия),разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

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Обломки лайнера были обнаружены в районе села Грабово близ города Торез Донецкой области, на территории, контролируемой ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года представил итоги расследования авиакатастрофы. В докладе отмечается, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы "Бук". Однако документ не приводит данных о том, с какой территории было сбито воздушное судно и кто виноват. Председатель Совета безопасности Нидерландов сообщил, что для установления точного места пуска ракеты по малайзийскому лайнеру потребуется дополнительное расследование.

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