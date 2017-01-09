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Группа туристов замерзла насмерть на вулкане в Гватемале

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Как сообщили спасательные службы Гватемалы, туристы погибли, так как сильный ветер сорвал установленные ими палатки, лишив возможности укрыться от непогоды.
Альпинисты
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Как минимум три туриста погибли в ходе восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры воздуха, сообщают в понедельник спасательные службы страны.

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По данным спасателей, всего на вулкан отправились две туристические группы.

В одной из них погибли две женщины и мужчина, два человека были спасены. Местонахождение трех человек из второй группы еще не установлено, пока удалось спасти только одну 55-летнюю женщину.

Портал Prensa Libre отмечает, что трагически закончившийся поход стартовал утром в субботу, однако затем начался сильный ветер и резкое понижение температуры, что привело к осложнениям со здоровьем всех участников восхождения. Ветер сорвал установленные туристами палатки, так что они даже не могли укрыться от непогоды.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Сантьягито, находящегося в гватемальском департаменте Кетсальтенанго, произвело панику, так как колос выбросил столб пепла на высоту в пять километров.

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