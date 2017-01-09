В Неваде из-за сильного снегопада эвакуировали тысячи домов

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В американском штате Невада эвакуировали более тысячи домов в связи с сильным снегопадом, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, экстренные службы эвакуировали жителей порядка 1300 домов в городе Рино на западе штата. Река Траки вышла из своих берегов, затопив близлежащие районы.

Как сообщается, в результате наводнений никто не серьезно пострадал, однако были закрыты многие участки на дорогах Невады. На территории города Рино и соседнего Спаркса закрываются школы, некоторым работникам рекомендовано оставаться дома.

По информации агентства, снегопад также стал причиной схода снежных лавин, что парализовало движение в районе шоссе Highway Patrol's Truckee. Накануне губернатор Невады Брайан Сандовал объявил о введение чрезвычайного положения на территории штата.

По словам местных жителей, подобные снегопады в штате зафиксированы впервые за последние годы.

Ранее сообщалось о сильном снегопаде в Стамбуле. Также непогода обрушилась и на Украину.